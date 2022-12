PSG : Messi, un point faible de l’Argentine pour les Pays-Bas

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Vendredi, les Pays-Bas affrontent l’Argentine à l'occasion des quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. Présent en conférence de presse avant ce choc, Louis van Gaal a détaillé le profil de son adversaire, l’Albiceleste mené par Lionel Messi, « Il est le joueur le plus dangereux de l'Argentine, celui qui crée le plus de situations de but pour ses coéquipiers et pour lui-même. Mais en même temps, il ne joue pas beaucoup quand l'adversaire a le ballon et c'est là que nous aurons nos chances. », a expliqué le sélectionneur néerlandais,

Nous devons être très affûtés défensivement

Pour vaincre l’Argentine, Virgil van Dijk a insisté sur le fait que ce sera avant tout un effort collectif, « Ce ne sera pas un match entre Messi et moi. Nous devons être très affûtés défensivement parce qu'ils cherchent toujours Messi pour faire mal à l'adversaire. Personne ne peut faire le travail de marquer Messi individuellement. Ce sera un honneur de jouer contre lui. », a lancé le défenseur Liverpool.