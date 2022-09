PSG : Messi va reléguer Maradona et une autre légende argentine dans l'ombre

Vénéré en Argentine, Lionel Messi demeure toutefois un cran en dessous de Diego Maradona, qui a carrément eu droit à une religion à son nom et à un deuil national le jour de son décès. Plus charismatique, plus engagé politiquement, plus volcanique, plus argentin, tout simplement, le Diez a en plus eu le grand mérite de remporter à lui tout seul la deuxième Coupe du monde de l'Albiceleste en 1986. Peut-être que Lionel Messi pourra en faire de même en fin d'année au Qatar. Mais en attendant de décrocher le graal, La Pulga va battre plusieurs records rien que pendant le tour de poules, dont deux appartiennent à son illustre compatriote.

Le premier d'entre eux, c'est le nombre de matches joués par un Argentin au Mondial. Maradona s'est arrêté à 21, Messi en est à 19. S'il va jusqu'en demi-finales, il pourra égaler le recordman absolu, Lothar Matthaüs (25). Idem pour ce qui est du capitanat d'un Argentin. Maradona est devant avec 16, Messi est à 12. Pour ce qui est des buts, c'est Gabriel Batistuta qui est devant avec 10 réalisations. Lionel Messi, qui intègrera avec Cristiano Ronaldo le cercle très fermé des joueurs à cinq Coupes du monde, est quatre longueurs derrière. Mais nul doute que l'ancien Barcelonais échangerait tous ses potentiels records ên échange du titre suprême !

