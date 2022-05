PSG – Metz, les compos probables et les absents

AVANT-MATCH

Ce samedi (21h, sur Prime Vidéo), le PSG reçoit Metz au Parc des Princes pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Un match qui n'a d'enjeu que pour les Grenats et la possible dernière sortie de Kylian Mbappé. Voici les compos probables des deux équipes ainsi que les absents.