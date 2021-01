PSG - MHSC (4-0) : Icardi, claque, Savanier... Neymar s’est encore embrouillé !

Mauricio Pochettino est toujours invaincu depuis son arrivée sur le banc du PSG. Hier, le successeur de Thomas Tuchel n’a jamais tremblé devant une équipe du Montpellier réduite à 10 et qui a pris le bouillon en seconde période sur des éclairs de Kylian Mbappé et Neymar (4-0). Si l’attaquant brésilien a donc brillé, il a aussi été au centre de quelques tensions. Notamment avec Téji Savanier, à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire. « Rien de méchant. Jamais », a assuré plus tard le milieu du MHSC sur Téléfoot.

« C'est Neymar qui parle, pas Savanier ! »

Pourtant, les images ne trompent pas. Après avoir écopé d'un carton jaune pour une semelle sur Arnaud Souquet, à terre, le Brésilien lui a demandé des explications avec le ballon en main. Un « ta gueule » est lâché, sans qu'on sache de qui il provient. « C'est Savanier », entend-on de la part de l'arbitre. « Non ne dis pas que c'est Savanier, c'est lui qui parle mal ! Qui parle mal ? Ce n'est pas moi ! », semble se défendre ce même Savanier auprès de l'arbitre.

Neymar est alors calmé par ses coéquipiers. Mauro Icardi lui mettra une claque amicale pour le redresser. « C'est pas lui, c'est l'autre qui parle, c'est Neymar qui parle, pas Savanier ! », insiste Michel Der Zakarian auprès de l'arbitre-assistant. La scène finira sans heurts mais avec l’impression collante que Neymar est quand même très souvent au cœur des histoires.