PSG - MHSC : Pochettino rassure sur Messi, défend Mbappé et répond aux critiques

Le point sur Lionel Messi

« Messi a repris la course, on espère que dans les prochains jours l’évolution sera positive. On fera un nouveau point dimanche (...) Peut-il jouer contre City mardi ? Oui, on espère. On doit être prudent, on verra son évolution dans les prochains jours ».

Sur les critiques touchant un PSG poussif

« On peut faire différente lecture du match. Marquer deux fois de suite dans les arrêts de jeu signifie qu’on a de grosses qualités mentales. Mais en tant que coach, on veut faire la différence avant ! (...) Nous sommes focalisés sur le match de demain pour poursuivre cette série positive ! On a encore plein de choses à améliorer… »

Sur les critiques de Frédéric Antonetti à l'égard de Mbappé

« J’ai entendu la déclaration de Fred (Antonetti), après le match. Je peux comprendre ce qu’il a dit, c’était à la fin d’un match après un but dans mes arrêts de jeu. Il ne faut pas prendre ça hors contexte, il n'y avait pas de recul. Kylian est un garçon merveilleux, je l’ai déjà dit. Ce qu’il a dit ne décrit pas la réalité de ce qu’est Kylian. S’il y a eu des soucis avec d’autres joueurs, il faut prendre le contexte du match. Mais s’il y a une chose que Kylian a, c’est l’humilité ».

Sur la forme de Mauro Icardi

« Il revient petit à petit. Il a montré son importance contre Lyon et Metz ».

Sur Angel Di Maria et son rôle

« Il est arrivé en retard à cause de la Copa America. Par rapport à son utilisation ? On verra par rapport aux systèmes que l’on peut utiliser pour qu’il soit à l’aise et trouver un équilibre » .

Le point santé du PSG Leo Messi a repris la course ce vendredi selon le protocole de soins mis en place. Si un nouveau point sera fait dimanche le concernant, l'optimisme est de mise pour Manchester City. Marco Verratti reprendra l'entraînement collectif dimanche. Sergio Ramos poursuit sa préparation individuelle tout comme Ismaël Gharbi. Layvin Kurzawa, Juan Bernat et Colin Dagba sont aptes et postulent.