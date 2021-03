PSG, MLS : Beckham et Matuidi dans de sales draps pour une histoire de gros sous ?

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Rien n'est acté. Ni communiqué à cette heure. Seule certitude, et l'information est relayée dans le monde entier, la Major League Soccer, le championnat nord-américain de football, vient tout juste de lancer une enquête au sujet du club de David Beckham, l'Inter Miami. En cause ? La signature de l'ancien milieu de terrain du PSG, et de la Juventus Turin, Blaise Matuidi avec le club de Floride l'été dernier.

La MLS veut ainsi "savoir si la signature du joueur était conforme au budget salarial et aux directives". Au même titre que d'autres sports US, comme le basket (NBA) et le football américain (NFL), les règlements de la MLS sont stricts sur la gestion de la masse salariale. Avec une somme qu'il ne faut pas dépasser.

L'enquête permettra donc de savoir si le salaire octroyé au milieu de terrain français a été établi dans les règles.