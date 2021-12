PSG - Monaco : les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Pour le choc face à Monaco, Mauricio Pochettino devra faire sans Julian Draxler, Neymar Jr et probablement Nuno Mendes. L'incertitude plane toujours sur Sergio Ramos, victime d'une alerte et ménagé face à Lens et contre Bruges.

Les absents du côté du PSG : N.Mendes, Draxler, Neymar (blessés), S.Ramos (incertain).

L'interrogation Sergio Ramos au PSG

En face, Niko Kovac est privé de son international allemand Kévin Volland, suspendu pour avoir accumulé trois cartons jaunes en moins de dix matchs. Krépin Diatta est absent pour encore une longue durée et Cesc Fabregas est en reprise. Benoît Badiashile est aussi sur le flanc. Quant à Alexander Nübel, qui n'a pas joué face au Sturm Graz jeudi en Coupe d'Europe, le portier prêté par le Bayern Munich va reprendre sa place naturelle.

Les absents du côté de Monaco : Volland (suspendu), Diatta, Badiashile (blessés), Fabregas (reprise).

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe (ou S.Ramos), Bernat - Verratti, Danilo, Gueye - Di Maria, Mbappé, Messi.

Monaco : Nübel - Sidibé, Maripan, Disasi, Jakobs (ou Caio Henrique) - Golovin (ou G.Martins), Tchouaméni, Fofana, Diop - Ben Yedder (cap.), Boadu.