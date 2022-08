PSG - Montpellier : les Parisiens s’offrent un nouveau succès !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG enchaine une deuxième victoire d’aillée en Ligue 1. Le club de la capitale affrontait Montpellier au Parc des Princes, ce samedi soir. Les joueurs de Christophe Galtier menaient par deux buts d’écarts à la pause après des réalisations de Sacko (contre son camp) et de Neymar sur penalty. En seconde période, Neymar s’est offert un doublé avant que Kylian Mbappé inscrive son but. En fin de match, Renato Sanches s'est offert son premier but avec le PSG, après deux minutes sur le terrain. Wahbi Khazri et Tchato ont réduit la marque. Score final : 5-2 🔚 C'est terminé ! Les Parisiens décrochent les 3 points pour leur première apparition de la saison au Parc des Princes ! ❤️💙 #PSGMHSC I 5-2 pic.twitter.com/W62S0cJLWx — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 13, 2022

Pour résumer À l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé à domicile contre Montpellier. Le PSG enchaine une deuxième victoire d’aillée en Ligue 1. Les joueurs de Christophe Galtier menaient par deux buts d’écarts à la pause.

