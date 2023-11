PSG - Montpellier : Pierre Ménès a identifié trois nouveautés à Paris

Le PSG a envoyé un signal fort en dépeçant le MHSC, vendredi au Parc des Princes (3-0). Si Kylian Mbappé n’a pas fait trembler les filets, Kang in-Lee, Warren Zaïre-Emery et Vitinha s’en sort chargés à sa place et montré à Luis Enrique que son équipe disposait d’une force de frappe aux multiples visages. Pierre Ménès l’a noté ainsi que deux autres nouveautés au PSG.

« Paris s’est largement imposé contre une équipe de Montpellier assez pauvre, a-t-il analysé. Il faut noter que ces trois buts ont été marqués par des milieux de terrain, ce qui fait un grand changement pour une équipe dont ce secteur de jeu était la grande faiblesse depuis trois saisons. Ils sont venus du côté droit, bien aidé par le niveau étourdissant actuel d’Hakimi et son entente avec Dembélé. Cela prouve aussi que ce PSG peut se passer des buts de Super Kylian, ce qui est une bonne nouvelle pour Luis Enrique. »

Ligue 1, J11 (1) : Paris convaincant, Lens et Marseille au ralenti



Allez, on revient sur les 3 premiers matchs de cette 11e journée.https://t.co/Vo9PglyRZ5 via @YouTube