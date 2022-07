PSG : Mukiele envoie un message fort à ses concurrents

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Fraîchement arrivé au Paris Saint-Germain en provenance du RB Leipzig, Nordi Mukiele a accordé une interview au journal L'Equipe. Le latéral droit français, capable également de jouer dans l'axe, a notamment été interrogé sur la concurrence qu'il l'attend au PSG.

"Je viens pour jouer là où le coach a besoin"

"Si j’arrive en remplaçant ? Non. Je viens pour jouer là où le coach a besoin. Et donner la meilleure version de moi-même. (...) Le poste où j’ai le plus de chances de m’imposer ? Là où le coach me mettra. Piston, axial, je suis à l’aise aux deux", a confié l'ancien joueur de Montpellier. Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos ou encore Presnel Kimpembe sont donc prévenus.

