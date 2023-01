PSG : Muller lance le choc entre Paris et le Bayern en défiant Mbappé, Messi et Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le 14 février, le Parc des Princes vibrera pour le 8e de finale de Champions League entre le PSG et le Bayern Munich. Un match auquel la star bavaroise Thomas Müller pense déjà. Dans les colonnes de Bild, l'attaquant a déclaré respecter la puissance offensive du club de la capitale, incarner par Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, mais ne pas vouloir faire de sentiment, lui dont le club a été sorti trop tôt ces deux dernières saisons (en quarts en 2021 par... le PSG et en 2022 par Villarreal).

"De mon point de vue, offensivement, Paris est l'équipe la plus excitante du monde. Quand les trois entrent dans "un flux", c’est vraiment agréable à regarder de l’extérieur. Mais malheureusement, l’art du football doit s’arrêter contre nous. Je suis déjà extrêmement chaud pour ce choc. L’année dernière, nous avons été éliminés du tournoi beaucoup trop tôt à mon goût et nous voulons vraiment faire mieux cette année. Je n’ai pas besoin de vous dire que la Ligue des champions est importante pour Bayern pour de nombreuses raisons. L’adversaire est un concurrent numéro un. Mais je ne connais toujours aucune équipe au monde qui aime jouer contre le FC Bayern. Pas même avec Messi, Mbappé et Neymar en excellente forme, comme nous l’avons vu la dernière fois à la Coupe du monde."