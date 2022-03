PSG : Nabil Djellit dézingue Lionel Messi, Neymar et la direction du club

Zapping But! Football Club Quels sont les enjeux de la fin de saison du PSG ?

Lionel Messi était absent lors de la défaite du PSG à Monaco (0-3) hier mais il fait bien partie de la liste des joueurs sélectionnés par l'Argentine. « Son vrai club, cette saison... », commente Nabil Djellit sur Twitter.

Le journaliste de France Football s'est également payé Neymar. « On ne peut pas être à la fois joueur professionnel de Poker et de football... » « 10 ans après l'arrivée du Qatar, le PSG découvre que le haut niveau ce n'est pas football manager... Ils ont fait le recrutement le plus spectaculaire de l'histoire pour réaliser leur pire saison... », assène-t-il encore. Avant de poser cette question : « A quoi ce sert d'avoir un centre de formation avec les plus belles promesses du football français pour ne pas les faire jouer ? Pour les pousser dans les bras des clubs étrangers... 0 stratégie sportive. »

