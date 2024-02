PSG : Nasser Al-Khelaïfi a de nouveaux plans pour le Parc des Princes

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si Nasser Al-Khelaïfi a annoncé sa volonté de déménager le PSG du Parc des Princes, agacé par l'attitude de la Mairie de Paris et d'Anne Hidalgo qui l'ont promené pendant huit ans, le club de la Capitale ne quittera pas son stade à court terme. Le PSG en mode exploitant de spectacle au Parc ? En effet, à l'issue de la réunion de crise au sujet du Parc des Princes jeudi, le PSG a décidé de rester au Parc des Princes « le temps des travaux de construction de son nouveau stade dans un lieu encore à déterminer » annonce L'Equipe. Par ailleurs, la convention liant le PSG à la Mairie pour le Parc des Princes allant jusqu'en 2044, la direction a bel et bien l'intention de monétiser au maximum son écrin historique en y faisant jouer son équipe féminine, en y organisant des concerts et autres évènements. Rien ne se perd, rien ne se créé tout se transforme… Pour résumer Si le PSG envisage de quitter le Parc des Princes dès lors qu'il aura construit son nouveau stade, QSI n'a pas l'intention de rendre l'écrin à la Mairie pour autant. Jusqu'en 2044, le stade aura une nouvelle affectation pour permettre au club de dégager des liquidités.

Alexandre Corboz

Rédacteur