PSG : Nasser Al-Khelaïfi au coeur d'un immense scandale

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Loin des terrains, mais au coeur de l'actualité. Et bien entendu contre son gré. On parle ici du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, qui, selon les informations du Monde, aurait récemment été victime du "Projet Pegasus", logiciel créé par une société israélienne NSO et dont on sait qu'il a permis à certains états de mettre en place un système d'écoutes généralisées.

Au sujet d'Al-Khelaïfi, il s'agirait de l'Arabie Saoudite. Comme le rapporte Le Monde, "des agents engagés dans un match entre États, loin des terrains de football, se sont servis du puissant logiciel Pegasus pour cibler deux numéros de portable du patron du Paris-Saint-Germain (PSG), le Qatari Nasser Al-Khelaïfi, et un numéro de téléphone fixe attribué au directeur de la communication du club parisien, Jean-Martial Ribes.»

Al-Khelaïfi, en sa qualité de président du groupe BeIN, demeure un acteur majeur du monde sportif et financier.

#ProjetPegasus Quand l’Arabie saoudite voulait espionner le patron du PSG : Nasser Al-Khelaïfi a été visé par le logiciel espion Pegasus en pleine bataille diplomatique et commerciale entre l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Qatar. https://t.co/tfRMOklMYV — Le Monde (@lemondefr) July 21, 2021