PSG : Al-Khelaïfi encore dans la tourmente... et proche de racheter un club de Liga !

Et une nouvelle enquête visant Nasser al-Khelaïfi ! Le président du PSG, qui se retrouve au centre de toutes les affaires judiciaires mêlant le Qatar en raison du très grand nombre de casquettes qu'il coiffe (président de beIN, ministre, représentant...), est cette fois poursuivi par un ancien collaborateur, Hicham Bouajila. Ce dernier accuse NAK mais aussi le PSG de "travail dissimulé", jurant avoir travaillé sur des dossiers comme la prolongation d'Adrien Rabiot ou le retour des ultras en tribune. Dans L'Equipe du jour, Bouajila s'est montré cinglant et offensif à l'égard de son ancien employeur...

"Le PSG n’est pas un club de foot, c’est un lobby politique"

« C’est bizarre : le jour où j’ai porté plainte contre eux, je suis devenu infréquentable. J’ai des dizaines de photos et de témoignages certifiés qui attestent de ma présence au sein du club. Ils disent qu’ils ne me connaissent pas et ils vont chercher des trucs sur moi… Je m’étonne qu’ils tombent si bas. S’ils sont sereins, qu’ils laissent la justice faire son travail. Le PSG n’est pas un club de foot, c’est un lobby politique avec une force primordiale : l’argent. »

« Ils pensent qu’ils sont intouchables. Je tiens à rappeler que le système de kafala (un système global normalement aboli par le Qatar qui empêche l’autonomie des travailleurs étrangers les verrouillant à leur employeur, ndlr) n’existe pas en France. Je crois encore au pays de Voltaire, Rousseau et Jaurès. Je me battrai jusqu’au bout, pour toutes les personnes lésées. Et Nasser sait que je ne laisserai pas tomber. Je n’ai peur de personne. »

QSI envisage de racheter Malaga !

Dans le même temps, la radio espagnole COPE annonce que QSI est sur le point de racheter Malaga. Ce serait son troisième club européen après le PSG et le Sporting Braga. Dernièrement, des négociations avaient eu lieu avec l'Espanyol mais c'est plutôt vers l'Andalousie que le fonds d'investissement qatari va se tourner. Les négociations seront beaucoup plus faciles avec Malaga puisque le propriétaire fait partie de la famille de l'émir al-Thani. Pour que la transaction se fasse, il faut que le cheikh Abdallah ben Nasser ben Abdallah al-Thani dépose 9 M€ auprès du tribunal qui lui avait saisi ses 51% de parts du club afin de les vendre à QSI.

Pour résumer Nasser al-Khelaïfi et le PSG se trouvent mêlés à une nouvelle enquête, cette fois pour travail dissimulé, suite à une plainte d'un ancien collaborateur, Hicham Bouajila. Celui-ci s'est exprimé dans L'Equipe sur ses griefs à l'encontre du président qatari. En parallèle, NAK et QSI seraient sur le point de mettre la main sur Malaga.

