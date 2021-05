PSG : Nasser Al-Khelaïfi remet un petit coup de pression après la victoire en Coupe

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Si le PSG s'est sauvé de la saison blanche en remportant la Coupe de France face à l'AS Monaco (2-0) hier soir, cela ne suffit pas à Nasser Al-Khelaïfi. Ne s'exprimant que rarement, le boss parisien a fait une petite intervention sur le site officiel de son club ce jeudi... Pour remettre les joueurs dans le bain en prévision de la 38e journée de Ligue 1.

La finale, ce n'était qu'une « préparation » pour Nasser

« Nous avons gagné notre second trophée de la saison, et c’est très important pour nous. La Coupe de France est notre spécialité maintenant et j’espère qu’on continuera dimanche aussi. Il y a un autre titre à aller chercher et gagner. Mais nous sommes très heureux pour les joueurs, le staff, le coach. Nous avons fait ce qu’il fallait. Ce soir était la meilleure préparation possible avant dimanche. J’espère que nous allons aussi gagner le titre », a martelé le Qatar.

Pas maître de son destin et dépendant du résultat du LOSC à Angers, le PSG doit avant tout songer à gagner à Brest, face à une équipe qui jouera sa survie en Ligue 1, pour espérer. A l'image de Mauricio Pochettino, ils étaient déjà nombreux tournés vers cet objectif après la victoire face à Monaco hier. Une victoire rapidement célébrée pour ne pas perdre trop d'énergie en prévision du déplacement à Francis Le Blé.