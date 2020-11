PSG : Natalia Parulich, la copine de Neymar, va lui faire tourner la tête dimanche

La légende veut qu'à chaque anniversaire de sa sœur, Neymar soit suspendu ou légèrement blessé. De quoi lui permettre de louper le match du week-end pour faire un aller-retour au Brésil afin d'assister à la fête prévue pour l'occasion. Nul doute que s'il n'y avait eu la crise sanitaire, l'attaquant du PSG aurait fait le nécessaire pour être aux côtés de Natalia Barulich ce week-end.

En effet, la belle américaine sera jurée au concours Miss Monde 2020, qui aura lieu dimanche à Puerto Rico. Le Ney n'aurait pas dit non à une soirée passée en compagnie des plus belles femmes de la planète. Seulement, la cérémonie aura lieu à huis clos. Du coup, le Brésilien sera bien présent pour PSG-Bordeaux samedi soir. Rendez-vous en 2021 ?

Presenting one of our judges at the #MissEarth2020 finals - Natalia Barulich.

She is a GUESS model, with numerous global campaigns, has graced the cover of GQ, Harper’s Bazaar & ELLE to name a few, is a worldwide DJ & vocalist, having performed all over the world. pic.twitter.com/AVN5falF4G