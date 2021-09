PSG : Navas ouvre une première brèche, Donnarumma s'engouffre dedans !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Avant de mettre Gianluigi Donnarumma dans les pattes de Keylor Navas au PSG cet été, Leonardo savait combien il serait délicat de gérer deux gardiens de tel niveau ensemble. Il ne voulait néanmoins surtout pas manquer l’aubaine de recruter libre celui qui est présenté comme le grand gardien des dix prochaines années.

L’Italien n’avait pas de garanties, quand il a choisi de quitter son club formateur pour tenter l’aventure parisienne, et il a été vite fixé : Navas est le titulaire, dans l’esprit de Mauricio Pochettino. Pour l’instant, L’Équipe assure que Donnarumma ne semble pas en prendre ombrage. Au Camp des Loges, on le décrit souriant, appliqué à l’entraînement et toujours positif dans l’état d’esprit. Il a 22 ans et Navas 34, il sait que son heure finira par venir et, même s’il a évidemment très envie de jouer, il l’attend avec sérénité.

Jusqu’à quand ? « Une porte pourrait s’entrouvrir samedi, pour la venue de Clermont au Parc des Princes, en Ligue 1, poursuit le quotidien sportif. Navas, qui va jouer la nuit prochaine avec le Costa Rica contre la Jamaïque, aura fait un long voyage deux jours avant le match, qui pourrait faire réfléchir son entraîneur. »

La une de L'Équipe du mercredi 8 septembre.



