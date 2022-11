Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Keylor Navas est arrivé revanchard à la Coupe du monde au Qatar. Relégué sur le banc au PSG, le gardien costaricain de 35 ans voulait démontrer sa valeur. Et notamment contre l'Espagne lors du premier match des Ticos ce mercredi après-midi. Seulement, les débuts ont viré au cauchemar puisque les Centraméricains ont encaissé sept buts. Et Navas, qui a joué neuf années en Espagne, remportant notamment trois Champions League, n'a pas été épargné par la presse ibérique. "Keylor n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. En plus, il s'est présenté au Qatar sans avoir joué une seule minute avec le PSG. Le gardien tico n'est plus là pour les grands rendez-vous et le Mondial l'a prouvé." Ça fait mal... Navas doit regretter d'avoir allumé Christophe Galtier en conférence de presse avant le match contre l'Espagne. Car au vu de sa prestation face à la Roja, il ne mérite clairement pas d'être titulaire devant Gianluigi Donnarumma. 😥 PARA LLORAR



"Keylor ya no es ni la sombra de lo que era. Por algo se ha presentado en Qatar sin jugar un solo minuto en el PSG. El portero tico ya no está para grandes citas y el Mundial le retrató"https://t.co/vtIfLfqlQP #Qatar2022 pic.twitter.com/faJOJJqYVQ — MARCA (@marca) November 23, 2022

Pour résumer Arrivé au Qatar sans avoir joué une seule minute avec le PSG depuis le début de la saison, Keylor Navas a encaissé sept buts face à l'Espagne. Et s'est pris une vague de critiques venue de l'autre côté des Pyrénées, où il a longtemps défendu les couleurs du Real Madrid.

Raphaël Nouet

Rédacteur