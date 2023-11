PSG - Newcastle : Daniel Riolo dérape et fracasse un Parisien !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le PSG a sauvé les meubles hier en arrachant finalement un point devant Newcastle après avoir été mené une bonne partie du match (1-1). C’est Kylian Mbappé qui s’est encore mué en sauveur de la partie en transformant un penalty litigieux dans le temps additionnel.

En Espagne, ce penalty est vu comme un scandale, ce que ne comprend pas Daniel Riolo. « Quand on sait le nombre de pénos que le Real et le Barça ont récupéré en Ligue des Champions, mais taisez-vous, a-t-il tonné à l’antenne de RMC Sport. Le PSG est l'équipe qui s'est fait le plus enf*ler ces dernières années ! »

« C'est un petit agneau ! »

Au sujet des individualités, Riolo a découpé Bradley Barcola, entré en seconde période en ratant pas moins de quatre occasions franches ! « C'est un petit agneau, il ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme, a-t-il fustigé. On parle de la Ligue des Champions, lui il a le niveau Youth League ! »

🗣 @fredhermel : "Les médias espagnols sont hallucinés du pénalty accordé au PSG."



— After Foot RMC (@AfterRMC) November 28, 2023

