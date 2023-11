Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Podcast Men's Up Life Pour résumer Ce mardi soir (21h, sur Canal+ et RMC Sport 1), le PSG joue son avenir en Ligue des Champions au Parc des Princes contre Newcastle à l'occasion de la 5ème journée du groupe F. Les hommes de Luis Enrique ont besoin d'une victoire. Le direct commenté.

Alexandre Corboz

Rédacteur