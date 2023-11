PSG - Newcastle : pas au niveau, un ancien du club allume Mbappé et tous les Parisiens !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le PSG a arraché un match nul miraculeux contre Newcastle (1-1) hier au Parc des Princes au bout du temps additionnel. Kylian Mbappé a transformé un penalty litigieux accordé par l’arbitre suite à une main discutable dans la surface des Magpies. Au-delà de la polémique arbitrale, Éric Rabesandratana a analysé la prestation terne du PSG en s’inquiétant pour la suite de la saison en C1.

« Sur ce parcours en Ligue des champions, dans le comportement, l’engagement et mentalement, on est très loin de ce que réclame la C1, a-t-il fustigé dans L’Équipe. Alors oui, le PSG est en construction, il faudra un peu de temps, mais pour moi, cette équipe n’est pas prête à performer comme elle doit le faire en Ligue des champions. Elle doit être bien meilleure. Et bien meilleure dans le comportement en général. »

« Mbappé est très, très loin de ce qu’il doit proposer »

Après avoir tancé Gianluigi Donnarumma pour sa faute de main amenant l’ouverture du score d’Alexander Isak, l’ancien défenseur du PSG n’a pas été tendre avec Mbappé en personne. « Il est très, très loin de ce qu’il doit proposer, a-t-il analysé. C’est l’homme fort de cette équipe et il n’a pas ce statut aujourd’hui en Ligue des champions. Il est quand même décisif avec son penalty : il faut le marquer, ce n’est pas anodin. Mais il doit être beaucoup plus présent et influent sur le jeu qu’il ne l’a été jusqu’à présent dans cette compétition. »

