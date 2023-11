PSG - Newcastle : Pierre Ménès règle la polémique arbitrale et souffle une piste Mercato à Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG a arraché un match nul miraculeux contre Newcastle hier au Parc au bout du temps additionnel (1-1). Kylian Mbappé (24 ans) a transformé un penalty litigieux accordé par l’arbitre suite à une main discutable dans la surface des Magpies. Depuis, l’Angleterre (et l’Espagne) crient au scandale... « Le PSG a arraché le match nul sur un penalty que je trouve généreux parce que le ballon rebondit d’abord sur la poitrine du défenseur de Newcastle avant que sa main le détourne, a analysé Pierre Ménès sur YouTube. Mais on peut aussi dire qu’il y avait penalty sur Hakimi et qu’il y avait une autre situation de main... À force de mettre la pression, peut-être que Paris a entrevu la lumière et voilà. » Retrouvez toute l'actualité du PSG « Le PSG serait bien inspiré de recruter au milieu » Au-delà de la polémique arbitrale, Ménès a analysé la prestation terne du PSG en s’inquiétant pour la suite de la saison en cas de 8es de finale en C1. « Le PSG est miraculé dans ce match, qu’il aurait pu gagner par plusieurs buts d’écart avec une domination écrasante notamment en seconde période, a-t-il corrigé. Le PSG a montré trop de lacunes mais ce sont des choses que je dénonce cette saison, le côté trop mièvre du milieu vers l’avant et le fait que Mbappé ne touche pas assez de ballons quand il se replace à gauche (...) En tout cas, le PSG est deuxième de son groupe avec deux points d’avance sur Newcastle. C’est une situation quasi inespérée mais j’ai peur que cette équipe n’aille pas bien loin en coupe d’Europe. Il serait bien inspiré de recruter au milieu cet hiver. » Ligue des Champions : Paris préserve l'essentiel



On débriefe ce match nul arraché au bout du temps additionnel et qui change tout pour le PSG.https://t.co/YFnHVwuIu1 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 28, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Pierre Ménès a réagi à la polémique arbitrale qui a vu le Paris Saint-Germain égaliser sur un penalty discutable contre Newcastle, mardi en Ligue des Champions (1-1) en soufflant une piste à Luis Campos au sujet du mercato hivernal.

