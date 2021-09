PSG : Neymar a aussi les nerfs contre Mbappé, sa réponse fuse !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Il y a de la friture sur la ligne entre Kylian Mbappé (22 ans) et Neymar (29 ans). Depuis que Lionel Messi (34 ans) a posé ses valises au PSG, les deux cracks ont du mal à se connecter comme ils le faisaient si bien dans le passé.

La preuve de cet état de fait est arrivée samedi contre le Montpellier HSC (2-0), lorsque le champion du monde 2018 est allé s’asseoir en tribunes pour pester contre son coéquipier brésilien suite à une omission de passe. Il convient de ne pas « surinterpréter » cette phrase, explique-t-on dans l’entourage de Mbappé dans L’Équipe.

Pour preuve, Mbappé et Neymar n’ont pas voulu laisser pourrir la situation et ont été vus en train d’échanger à l’issue de la rencontre. Hier matin, lors de la séance d’entraînement, les deux hommes ont même été vus rigolant ensemble. Pourtant, le Brésilien était enthousiaste à l’idée de former un trio d’enfer et n’aurait toujours pas compris les envies de départ de son jeune coéquipier au mercato estival.

Neymar🇧🇷 n’a pas toujours compris les envies de départ de Mbappé🇫🇷, surtout qu’il n’a rien dit au vestiaire. Ney était enthousiaste à l’idée de former le trio avec Messi🇦🇷.



De son côté, Mbappé aurait le sentiment de ne pas toujours être mis en valeur en attaque.



