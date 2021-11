PSG : Neymar a déjà ciblé sa date de retour et son match de reprise

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Les examens passés sur Neymar (29 ans) depuis dimanche soir ont confirmé la première tendance suite à sa blessure contre l’ASSE (3-1). L’attaquant du PSG souffre d’une « entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires » mais le pire a été évité puisqu’aucune fracture n’a été décelée, même si les dégâts sur les ligaments ne sont pas négligeables.

Comme souvent, Paris a préféré voir large en évoquant « une indisponibilité de six à huit semaines » pour éviter les mauvaises surprises et se donner le temps nécessaire à une bonne cicatrisation sans rien précipiter. De son côté, L’Équipe fait savoir que Neymar table sur une reprise de l’entraînement d’ici à six semaines maximum. Son planning de reprise serait même d’ores et déjà calé dans sa tête.

Le Brésilien viserait ainsi un retour à la mi-janvier, avec l’objectif d’être opérationnel pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions que le PSG disputera la semaine des 15-16 février ou celle des 22-23 février. Selon le scénario le plus optimiste, Mauricio Pochettino serait donc privé de Neymar pour au moins 6 matches de L1, le dernier match de groupes de Ligue des champions contre Bruges mardi prochain, sans oublier les matches de Coupe de France (32es de finale les 18-19 décembre). Un moindre mal.