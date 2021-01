PSG : Neymar a oublié Natalia Barulich avec une chanteuse argentine

Qui a dit que les Brésiliens et les Argentins se détestaient ? Neymar, en tout cas, fait son possible pour rapprocher les deux grands rivaux sud-américains. Sur le terrain où il a adoré jouer avec Lionel Messi, qu'il rêve de côtoyer à nouveau la saison prochaine, et en dehors puisqu'il a passé la soirée du Nouvel An avec la chanteuse argentine Emilia Mernes.

Très critiqué pour avoir prévu une très grosse soirée alors que le Brésil souffre énormément de la pandémie de Covid-19, le Ney a réduit la voilure. Mais a tout de même fait la fête avec peu de monde. Il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on le voit danser avec Mernes, qui porte une veste très aguichante sans soutien-gorge. La presse people brésilienne ne parle que de ça depuis hier et est persuadée que l'attaquant du PSG a oublié son ex, Natalia Barulich, avec elle.