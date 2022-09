PSG : Neymar a peut-être déjà offert le titre de champion à Paris

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Dans la douleur, le PSG a battu Brest (1-0) hier soir grâce à un but de Neymar. But ayant permis au Brésilien de devenir le quatrième meilleur buteur de l'histoire du club parisien avec 110 réalisations, une longueur devant Pedro Miguel Pauleta. But, surtout, qui a sans doute offert le titre de champion de France au club de la capitale. Oui, à 31 journées de l'arrivée. Mais les statistiques se trompent rarement.

Celles-ci disent que le PSG a débuté 8 fois une saison par sept matches d'invincibilité en championnat au XXIe siècle. Et que sept fois, cela a débouché sur un titre de champion de France. Certes, c'est plus facile quand on a un budget six fois supérieur à la moyenne grâce au dopage financier. Mais il n'empêche que cette statistique est de mauvais augure pour l'OM, le RC Lens ou l'OL, candidats déclarés aux premières places...