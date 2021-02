PSG : Neymar a tenté de piquer la petite amie d'une star de Serie A !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Grand séducteur devant l'éternel, Neymar n'a visiblement pas été refroidi par ses mésaventures avec une compatriote qui l'avait accusé de tentative de viol à l'été 2019. Le Brésilien continue de vouloir séduire avec les plus belles femmes de la planète, même quand elles se trouvent très loin de son domicile parisien !

Ainsi, le magazine people italien Chi révèle que le Parisien s'est mis à suivre la mannequin Chiara Nasti sur les réseaux sociaux. Il a liké l'ensemble de ses derniers posts, en commentant beaucoup. Il a même tenté d'entrer en contact avec elle via des messages privés. En pure perte. Il faut dire que la belle est déjà en couple avec un footballeur, la star de l'AS Roma Nicolo Zaniolo. Et que pour bien montrer à Neymar qu'il s'échinait dans le vent, elle s'est affichée avec lui pour la Saint-Valentin, alors que leur relation demeurait secrète jusque-là, annonçant qu'ils se faisaient un tatouage commun pour fêter ça. Un trophée en moins pour l'insatiable Neymar…