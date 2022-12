PSG : Neymar accusé de s'être fait expulser face à Strasbourg pour fêter le Nouvel An

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Lors de la victoire ce mercredi du Paris Saint-Germain face au RC Strasbourg (2-1), Neymar a été expulsé au retour des vestiaires pour une simulation dans la surface. La star brésilienne manquera donc le déplacement sur la pelouse du RC Lens, le 1er janvier prochain.

"Je me demande si son réveillon du Nouvel An est prêt"

Pour l'ancien milieu de terrain brésilien, Gerson, vainqueur de la Coupe du monde 1970 et aujourd'hui consultant chez UOL Esporte, Neymar aurait fait exprès de prendre un carton rouge pour fêter le réveillon. "Neymar qui se fait expulser sur un pénalty simulé et qui ne joue pas le 1er janvier ? Je me demande si son réveillon du Nouvel An est prêt."

Gerson, ancien champion du monde brésilien 1970 et aujourd'hui consultant chez @UOLEsporte :



« Neymar qui se fait expulser sur un penalty simulé et qui ne joue pas le 1er janvier ? Je me demande si son réveillon du Nouvel An est prêt. » 😭 pic.twitter.com/4uUd48Y9fa — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 29, 2022

