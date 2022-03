PSG : Neymar annonce la couleur au Real Madrid avant le match retour

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le match

"Evidemment que j'avais ciblé ce match. C'est un match que les joueurs veulent jouer, il faut profiter de chaque minute de ces matchs. Ce sont des minutes qui ne se répéteront pas. Je me suis concentré et j'ai travaillé pour aider l'équipe. Je suis heureux et content. Je vais tout donner et tout faire demain. On doit avoir une mentalité très forte pour faire un grand match."

Son souvenir de l'élimination contre le Real Madrid en 2018

"La vérité c'est que j'ai tout oublié. Rater de grands matchs c'est dur, c'est triste. Mais je suis bien, je me sens bien pour aider le PSG. On est prêt pour jouer mercredi. C'est une équipe très forte en face de nous, avec des joueurs ayant beaucoup de qualité. On ne va pas baisser les bras ou se cacher. On va tout donner pour essaye de gagner le match."

Messi et Mbappé

"Je joue avec les mêmes jambes, de la même façon. Mais parfois avec des joueurs de qualité, il faut se concentrer plus. On doit attaquer et défendre ensemble mercredi. Ce sont des choses qui peuvent nous aider à gagner la Ligue des Champions si on joue ensemble. Si on joue ensemble, on a la possibilité de gagner le match mais pas seulement."

Les absences de Mendy et Casemiro

"Ce ne sera pas facile car le Real Madrid a beaucoup de joueurs de qualité. Pour moi, Casemiro est le meilleur joueur à son poste. Mais pour nous, c'est égal, on doit jouer et gagner le match de la même façon, on doit le faire de la meilleure des façons. Peut-être que cela sera plus difficile pour eux mais tant mieux pour nous s'il n'est pas là."

Ses souvenirs au Stade Santiago-Bernabéu

"J'ai pas mal de bon souvenirs. J'ai marqué des buts, fait des passes décisives. Jouer ici c'est toujours spécial et pas seulement pour moi."

Son envie en tant qu'ancien joueur du Barça

"C'est un match spécial pour moi et Lionel Messi car on a joué au Barça. Aussi pour Sergio Ramos qui est avec nous et pour qui c'était la maison. Mais on est motivés. On a l'envie de bien jouer demain et de marquer l'histoire du PSG."

