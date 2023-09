PSG : Neymar bat un record planétaire et fait encore polémique à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le roi Neymar est de retour. Désormais exilé en Arabie saoudite, l’ancien attaquant du PSG a été décisif cette nuit contre la Bolivie en éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde en se muant en passeur décisif et aussi et surtout en battant enfin le record de buts de Pelé. Après un échec sur penalty, le joueur de 31 ans était au bon endroit au bon moment pour faire trembler les filets et inscrire son 78e but sous le maillot auriverde, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne devant son glorieux prédécesseur. Un transfert douteux en Arabie saoudite ? Cette marque historique ne masque pas sa dernière polémique... née en Allemagne. Selon The Athletic, Thomas Tress estime que l’argent du transfert de Neymar à Al Hilal arrangeait bien le PSG pour lui permettre d’être dans les clous du fair-play financier. Ce dirigeant du Borussia Dortmund se demanderait même si les règles du FPF de l’UEFA pouvaient encore être appliquées avec les nouveaux fonds injectés par le PIF sur le marché des transferts. L’ambiance semble donc un brin tendue entre deux clubs, qui s’affrontent dans 11 jours en Ligue des Champions... Cette fois, c'est la bonne !!!

Neymar devient le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne devant le roi Pelé, en inscrivant son 78ème but sous le maillot de la Seleçao !!! pic.twitter.com/yVrPyaG3M6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 9, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Présent lors de la large victoire du Brésil contre la Bolivie en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Neymar (31 ans) a enfin battu le record de Pelé au nombre de buts marqués avec la Seleçao avec 78 unités au compteur.

Bastien Aubert

Rédacteur