PSG : Neymar brille, fait encore polémique et réclame Messi !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Neymar n’est pas un joueur lambda. L’attaquant du PSG en a apporté une nouvelle preuve cette nuit lors de la qualification du Brésil en finale de la Copa América au détriment du Pérou (1-0). Passeur décisif sur le seul but du match inscrit par Lucas Paqueta (1-0), Neymar s’est joué de ses adversaires avec un petit pont et un caviar dont il a le secret.

Cette action de grande classe et sa prestation d’ensemble lui ont valu d’être nommé MVP de la rencontre et pour la troisième fois depuis le début de la compétition dans son pays natal. Le crack du PSG demande désormais le scalp de Lionel Messi et de l’Argentine en finale. « Je veux l'Argentine. Je souhaite vraiment une victoire d’Argentine contre la Colombie (ndlr, à 3h cette nuit). J'ai beaucoup d’amis dans l'équipe nationale argentine », a-t-il affirmé après la demie.

Une ombre est venue noircir ce tableau idyllique avant même la masterclass de Neymar contre le Pérou : sa faculté à vouloir toujours ridiculiser ses adversaires. « Il n'a pas les codes sur le terrain, a tonné l’ancien défenseur central argentin Oscar Ruggeri. Contre le Pérou, alors qu'il y avait 4-0 pour le Brésil, il tentait des petits ponts. Je lui donnerais un bon coup de pied ! Pourquoi n'a-t-il pas fait les plongeons quand il perdait ? En plus de cela, il a donné deux coups de pied. Si cela avait été quelqu'un d'autre, il aurait été expulsé. Messi est différent des autres et, même avec un but, il n'agit pas comme ça (comme Neymar). »