PSG : Neymar chamboulé par une tragique disparition avant Bordeaux

Attendu titulaire ce samedi pour Bordeaux – PSG, Neymar Jr sera-t-il en état psychologique de tenir sa place à Matmut Atlantique ? Alors que le Brésil est en émoi depuis hier soir et l'annonce de la tragique disparition, dans un accident d'avion, de la chanteuse Marilia Mendonça (26 ans), « Ney » a de son côté perdu une amie proche.

Ses seuls messages sont pour Marilia Mendonça

« Je refuse de le croire. Je refuse », tweetait-il hier soir en larmes. « Je jure que je me suis endormi en demandant à Dieu que tout n'était qu'un rêve et qu'aujourd'hui je ne me réveillerais que d'un cauchemar », a-t-il à nouveau ajouté ce matin.

Perdu dans ses pensées au moment d'embarquer pour Bordeaux (comme on peut le voir sur les clichés publiés par le PSG), Neymar a également posté un long message pour se souvenir des belles choses avec son amie décédée : « Une des meilleures surprises que j'ai eues dans ma vie. Quand tu me chantais Happy Birthday, c'était un honneur pour moi. Tu as gravé ton nom au Brésil et dans le monde! Je serai ton fan éternel. Repose en paix ».

