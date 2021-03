PSG : Neymar colle un gros tacle aux supporters parisiens !

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Cela faisait un an et demi que les supporters du PSG et Neymar filaient le parfait amour. Depuis l'été 2019, quand le Brésilien avait fait des pieds et des mains pour retourner au FC Barcelone, entraînant une énorme vague de contestation des fans parisiens, tout allait bien. L'attaquant régalait sur le terrain et, même si son hygiène de vie continue d'être pointée du doigt, les ultras le laissaient en paix vu qu'il faisait gagner des matches. Mais ce mardi, l'ancien Blaugrana a rompu le pacte de non agression.

Aucun supporter ne l'a félicité pour son investissement

Cela s'est passé sur le réseau sociaux. Neymar a écrit : "Il y a quelques jours, j'ai publié mon entraînement quotidien, ma routine, du moment où je commence à celui où je termine, et je n'ai pas vu un seul message me disant "Quel professionnel, il prend soin de lui", pas un". Une réponse à tous ceux qui pointent du doigt ses excès en tous genres, notamment une série brésilienne passant au milieu de la nuit en France et que le Ney suivrait avec beaucoup d'assiduité.

Pas certain que cette sortie intervienne au bon moment, alors que le PSG et Neymar semblaient tout proches de tomber d'accord sur le principe d'une prolongation de contrat…