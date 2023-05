PSG : Neymar d’accord pour partir, mais pas n’importe où

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Et si Neymar ne rejouait plus jamais sous le maillot du PSG ? Une hypothèse qui serait bien possible. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le Brésilien, touché par l’incident survenu avec quelques fans devant chez lui, ne serait pas contre un départ Paris. Cependant, l’international auriverde ne veut pas signer dans n’importe quelle écurie.

« Courtisé en Arabie saoudite, Neymar ne veut pas aller dans le Golfe. Aujourd’hui, son seul marché est, pour le moment, l’Angleterre où les noms de Chelsea et de Manchester United sont toujours cités », précise le média. De plus, le PSG serait même prêt à faire des concessions pour se débarrasser de son numéro 10. L’histoire entre Paris et Neymar risque bien de se finir…