PSG : Neymar donne des nouvelles de sa blessure

Actuellement présent avec la sélection brésilienne, Neymar s'est blessé ce mercredi à l'entraînement lors d'un contact avec Danilo et Léo Ortiz et serait plus qu'incertain pour le match amical ce jeudi face à la Corée du Sud.

Neymar publie une photo de sa blessure

En story de son compte Instagram, la star du Paris Saint-Germain a publié une photo de sa blessure où l'on voit une grosse bosse sur son pied droit. Un cliché qui ne devrait pas rassurer les fans de la Seleçao et les supporters du PSG, d'autant que Neymar a subi de nombreuses opérations au pied ses dernières années.

Fabien Chorlet

Rédacteur