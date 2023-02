PSG : le torchon brûle entre Neymar et Campos !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Sur le plan sportif et extrasportif, le PSG vit une période compliquée ces dernières semaines. Les mauvais résultats et le mercato parisien a tendu un peu tout le monde dans le club de la capitale en témoigne les grosses tensions après la défaite contre l’AS Monaco (3-1) le 11 février dernier. Ce jour-là, Neymar et Luis Campos s’était accroché et Marquinhos avait pris le parti de son compatriote brésilien.

Selon les informations du Parisien, lors de cette accrochage, Neymar n’aurait pas supporté les reproches du directeur du football sur diverses « problèmes tactiques », l’international brésilien l’aurait envoyé sur les roses en expliquant qu'il n'était pas le coach du PSG pour formuler ces reproches. Des révélations qui mettent en lien le dépassement de poste du Portugais qui est descendu sur la pelouse dimanche lors de PSG – LOSC (4-3) pour se plaindre de l’arbitrage et pousser ses joueurs.

De plus, la tension entre les deux hommes seraient à son maximum ces derniers jours. Le quotidien assure que Luis Campos n'a pas du tout apprécié les photos de la soirée poker/fast-food du numéro du PSG au lendemain de la défaite face au Bayern Munich. La blessure de Neymar n’arrangerait rien à cette situation… Neymar qui se sent bien à Paris, pourrait voir son avenir gêné par Luis Campos, affaire à suivre !