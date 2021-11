PSG : Neymar est retombé dans ses travers avant de retrouver Messi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

En s'imposant dans la nuit de jeudi à vendredi face à la Colombie (1-0), le Brésil s'est qualifié pour la Coupe du monde 2022. Sur une passe décisive de la star du PSG, Neymar, Lucas Paqueta a inscrit l'unique but de la rencontre d'une frappe croisée du pied droit (72e).

Neymar n’a pourtant pas été blanc comme neige pendant cette même rencontre. Mécontent à la suite d’une faute sifflée sur Juan Cuadrado (8e), le crack du PSG est sorti de ses gonds et a vivement contesté cette décision auprès de l’arbitre jusqu’à le bousculer après l’avoir toisé. Roberto Tobar est resté calme et n’a pas averti Neymar... qui le sera finalement pour une faute sur Daniel Munoz (74e).

Au-delà de son état d’esprit très limite - et critiqué par le quotidien madrilène As - Neymar n’a pas dissipé les doutes sur son niveau actuel et a cruellement manqué d'inspiration. Le Brésilien n'a ainsi réussi qu’un seul dribble (sur 5 tentatives) et a perdu pas moins de 27 ballons ! Les retrouvailles avec Lionel Messi dans la nuit de mardi à mercredi vaudront leur pesant d’or.

Ce dimanche, l'Espagne reçoit la Suède dans une finale pour la qualification à la Coupe du Monde de la zone Europe. Venez parier chez France Pari . La cote de la Roja est à 1,32 contre 4,30 le nul et 8,50 pour les Scandinaves.

🇧🇷 "Lo de Neymar es insoportable. Su actitud en el Brasil-Colombia fue un bochorno. Trató como un macarra al bizcochón árbitro Tobar, se encaró con Cuadrado, con Davinson Sánchez..."



✒️ @AS_AGabilondo https://t.co/pkTiTc84tm — Diario AS (@diarioas) November 13, 2021