PSG : Neymar et Marquinhos ont également fait leur rentrée

Tel que c'est parti, le PSG se présentera quasiment au complet pour le choc à Bollaert face au RC Lens dans deux dimanches ! A un moment, les supporters sang et or ont pu espérer que les champions de France seraient privés de leurs trois stars en attaque et d'une majorité de Mondialistes. Mais non seulement Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont rentrés dès hier mais, en plus, Neymar et Marquinhos ont bien fait leur retour ce jeudi au Camps des Loges ! Il ne devrait donc manquer que Lionel Messi, toujours bloqué dans une Argentine en liesse.

Habitué aux retards en hiver, Neymar était à l'heure, ce matin. La question désormais est de savoir dans quel état psychologique sont les deux Brésiliens, éliminés en quarts de finale par la Croatie aux tirs au but. Neymar a juré être "dévasté" moralement sur les réseaux sociaux. Mais les médias de son pays ont expliqué qu'il avait su se ressaisir en organisant des fêtes chez lui. Marquinhos, lui, n'a rien dit - ce n'est pas son genre - mais il a autant voire plus souffert que son partenaire de club de cette énième sortie prématurée...