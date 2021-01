PSG : Neymar et Mbappé prennent cher avec Pochettino

Mauricio Pochettino est en train de réussir ses premiers pas sur le banc du PSG. L’ancien défenseur central a apporté sa rigueur et une méthode très musclée qui consistent à élever le niveau d’exigence des joueurs parisiens.

Si les vrais résultats de celle-ci seront jugés à long terme, le discours du technicien argentin semble passer dans le vestiaire du PSG. « Mauricio est très présent, contrairement à d'autres techniciens qui sont en retrait et laissent les adjoints davantage faire, raconte un habitué du Camp des Loges à L’Équipe. Il intervient, arrête, participe, recadre, fait recommencer. C'est le moteur. »

Pochettino ne fait aucun cadeau à Neymar et Mbappé

Les stars du vestiaire du PSG l’ont bien compris puisque leur nouveau coach n'hésite jamais à réclamer plus d'application et de concentration quand il sent du relâchement. En ce sens, Neymar et Kylian Mbappé ne sont pas épargnés. « Sous Tuchel, lors des oppositions, Neymar se muait souvent en joker et jouait avec les deux équipes, ce qui limitait ses efforts de repli, explique le quotidien sportif. C'est moins le cas maintenant et aussi bien à lui qu'à Mbappé, Pochettino demande une attention particulière dans les contre-efforts défensifs. »