PSG : Neymar et Mbappé sont là, voici le groupe parisien pour affronter Strasbourg

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG est de retour aux affaires ! Ce mercredi, les hommes de Christophe Galtier vont défier le RSCA à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Kylian Mbappé, Neymar Jr, Achraf Hakimi et Marquinhos sont présents. 10 des 11 mondialistes sont là, seul Lionel Messi sacré Champion du Monde avec l’Argentine est absent. Voici le groupe parisien ! Le groupe parisien pour #PSGRCSA ! 📋🔴🔵#Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 27, 2022

Thomas Salis

Rédacteur