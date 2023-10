PSG : Neymar fait éclater une nouvelle polémique au Brésil

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Il n'y a pas qu'en France et en Europe que l'attitude de Neymar divise. Au Brésil, une partie des supporters ne comprend pas ses choix de carrière, son manque de professionnalisme et surtout le fait qu'il n'ait pas réussi à mener la Seleçao vers les sommets. Raison pour laquelle, bien qu'il soit désormais le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, il est aussi la cible numéro un des critiques. Et cela s'est encore vérifié cette nuit après le nul décevant à domicile contre le Venezuela (1-1). Alors qu'il regagnait les vestiaires, l'attaquant s'est pris un sac de pop-corn sur la tête. Il s'en est pris verbalement au coupable avant d'exprimer à nouveau sa colère devant les micros des médias.

"Je condamne ce genre d’attitude"

« Je ne suis pas venu ici en vacances, encore moins pour me promener, je suis venu pour faire ce que j’aime le plus, c’est-à-dire jouer au football et défendre mon pays. Évidemment, nous sommes là pour faire de notre mieux, donner le meilleur de nous-mêmes, et souvent le résultat n’est pas au rendez-vous, ce n’est pas ce que les fans attendent. Ce supporter a jeté… Je n’ai même pas vu ce que c’était, je l’ai vu seulement quand il m’a frappé, je suis devenu très nerveux, je condamne ce genre d’attitude, vous n’avez pas à le faire, c’est très mauvais pour le football, pour les êtres humains. Un type qui fait ce genre de choses n’est pas un type éduqué, il ne pourra pas élever son fils de la meilleure façon possible. S’il se plaint autant, c’est lui qui aurait dû mieux s’entraîner et être sur le terrain, pas moi. »

Torcedores jogam pipoca no Neymar. pic.twitter.com/BRd0i3wDPq — Bellingham da Deprê (@Bellinghamdpr) October 13, 2023

