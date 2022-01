PSG : Neymar fixe une nouvelle date de retour et fait taire ses haters

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Mauricio Pochettino ne donne pas trop d’indications au sujet du retour de Neymar. Blessé à la cheville fin novembre contre l’ASSE (3-1), l’attaquant du PSG est pourtant rentré à Paris la semaine dernière et poursuit son travail de récupération. L'Équipe croit savoir que l’ancien crack du FC Barcelone serait même dans les temps pour envisager un retour à la compétition entre fin janvier et tout début février. En attendant le feu vert, Neymar a pris le temps de répondre à ses détracteurs.

Un documentaire sur la vie de Neymar

« Ceux qui ne me connaissent pas et disent du mal, je les mets de côté, mais j'espère qu'ils pourront regarder le documentaire [sur Netflix] et qu'il pourra changer l'idée qu'ils ont de moi. J'espère qu'ils pourront apprendre à m'apprécier... même un peu, a-t-il expliqué sur ESPN. Je sens que je peux montrer un peu plus de ma vie, comment je suis au quotidien, au travail, à la maison en tant que père, fils, frère. Je suis un homme fort maintenant, pas seulement physiquement mais aussi dans ma tête parce que je dois faire face à beaucoup de pression, à cause de qui je suis, de l'endroit où je joue, et beaucoup d'autres choses. »

