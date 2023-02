PSG : Neymar, Galtier, Mbappé, Ekitike, clans... nouvelles révélations sur le vestiaire parisien !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Il y a une chose que l'arrivée du Qatar n'a pas permis de changer au PSG, c'est la présence d'une taupe dans le vestiaire. De sortie quand les résultats sont mauvais, celle-ci s'en donne à cœur joie actuellement. Et permet au Parisien de faire quelques révélations ce dimanche. La première, c'est qu'il y aurait trois clans dans le vestiaire, celui de Mbappé (Ramos, Hakimi...), celui de Neymar (Marquinhos, Messi...) et les autres, dont Verratti, "dernier lien possible au milieu de ce fracas", selon le quotidien régional. Un vestiaire qui, dans sa majorité, rejetterait un Hugo Ekitike accusé d'avoir la grosse tête !

Et ce n'est pas. Depuis le début de la saison, tout le monde au club savait qu'il y aurait deux Neymar. Un brillant au début, histoire d'arriver en forme à la Coupe du monde, et un dilettante ensuite. Il n'empêche que les écarts du Brésilien irritent tout le monde, et notamment un Luis Campos avec qui c'est la guerre. Mais l'officieux directeur sportif s'est aussi mis à dos Christophe Galtier, qui n'a pas apprécié son intervention dans le vestiaire dès la mi-temps du match à Monaco (1-3). Cela a remis en cause son autorité et surtout fissuré un peu plus le vestiaire. Bref, à l'heure de recevoir Lille pour tenter de se relancer, le PSG est très loin d'être serein !