PSG : Neymar grimace, deux absents de marque face au Stade Rennais ?

Le choc contre le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des champions aura lieu dans une semaine tout pile au Parc des Princes (21h). En attendant, le PSG a un dernier match à disputer contre le Stade Rennais, vendredi en ouverture de la 24e journée de L1 (21h).

Pour ce faire, L’Équipe assure que Mauricio Pochettino devrait ménager deux titulaires en puissance : Angel Di Maria (33 ans) et Neymar (30 ans). Sorti par précaution dimanche à Lille (5-1), le milieu offensif argentin n’inquiète pas le staff médical du PSG mais devrait être laissé au repos avant la C1.

Sa présence devant les Merengue apparaît d’autant plus nécessaire que Mauro Icardi, touché à un pied et très peu inspiré, et Neymar, en phase de reprise et à court de forme, risquent de ne pas être prêts dans une semaine. « La star brésilienne a peu de chances de figurer dans le groupe qui doit affronter le Stade Rennais, insiste le quotidien sportif. Il est ainsi difficile de l’imaginer capable de débuter, voire tout bonnement de jouer le mardi suivant, deux mois et demi après son dernier match, à Saint-Étienne. »

