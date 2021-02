PSG : Neymar, hygiène de vie, Verratti, le discours musclé de Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

L'entraîneur du PSG, comme à chaque fois, était attendu par les médias. Afin, notamment, d'évoquer son infirmerie et les nombreux coups durs qui tombent sur le club de la capitale. Neymar, Verratti, Di Maria ou encore Navas, Mauricio Pochettino a donc fait le point, cas par cas. Et il n'y a pas de quoi être nécessairement optimiste pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions, mardi prochain, face au FC Barcelone au Camp Nou.

"Verratti ? Marco est indisponible pour le match de demain. Il a encore une gène par rapport à la blessure qu'il a subie à la fin du match contre Marseille et on verrra pour les prochains jours. Neymar et Di Maria ? On ne peut pas revenir en arrière. Cce sont deux éléments importants, mais on a un effectif très important, avec de la qualité et on a une pleine confiance dans cet effectif pour trouver les solutions nécessaires. Avec Neymar, on n'a pas encore parlé de son traitement. Son retour au Brésil n'est pas encore sur la table pour le moment. Il est triste et il souffre à cause de sa blessure. On va tout faire pour l'aider à revenir le plus rapidement possible. C'est un garçon très fort. on voit quelqu'un de très attachant, qui donne tout pour l'équipe."

Et qu'on ne vienne pas ire à Pochettino que son milieu de terrain brésilien s'est blessé en raison e son hygiène de vie. "Ce n'est pas juste Neymar qui est blessé. Angel Di Maria aussi est blessé, mais aussi d'autres joueurs d'autres clubs. Il faut arrêter de se focaliser sur quelques joueurs mais sur notre compétitivté. On a joué 9 matchs en 40 jours et il y a les circonstances du covid. Le climat et les terrains n'aident pas.Ce sont des choses qui arrivent. il faut trouver la meilleure stratégie pour protéger les joueurs. Neymar est un grand professionnel, c'est un des trois ou cinq meilleurs joueurs du monde. C'est un garçon très professionnel, très investi dans le club, très attaché au club et à ses coéquipiers."