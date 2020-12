PSG : Neymar Jr désigné par le vestiaire pour recadrer Kylian Mbappé

Samedi soir, sur la pelouse de Montpellier (victoire 3-1), Kylian Mbappé a franchi la barre symbolique des 100 réalisations avec le Paris Saint-Germain. Un petit exploit réalisé en 137 matches officiels seulement et qui lui vaut pléthores d'éloges. Ce dimanche, Téléfoot a consacré une large page à Mbappé, faisant parler de nombreuses personnalités importantes du PSG.

Neymar « frère aîné » et père fouettard pour Mbappé ?

Forcément, Neymar Jr ne pouvait pas passer à côté de l'hommage. Le Brésilien a notamment dévoilé la teneur de sa relation avec le natif de Bondy : « Avec Kylian, on est comme des frères. C’est un peu comme si j’étais son frère aîné. Quand on doit lui tirer les oreilles, le recadrer, tout le monde me demande de le faire ».

Pour autant, « Ney » l'assure, Kylian Mbappé n'est pas difficile à vivre quand il faut lui dire les choses en face : « Il a un excellent caractère. C’est un crack sur le terrain. C’est un grand compétiteur. Il met beaucoup de joie dans tout ce qu’il fait. Il est toujours désireux d’apprendre et je suis heureux avec lui ».