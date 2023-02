PSG : Neymar Jr et ses fêtes rendent fou ses voisins

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Comme le rapporte Le Parisien, les voisins de Neymar Jr se serait plaint du bruit suite à sa fête d'anniversaire organisée dimanche dernier (le 5 février) à son domicile de Bougival. Dans ce quartier bourgeois de la banlieue parisienne, les riverains dénoncent des « soirées à répétition » de la star du PSG.

Le Maire de Bougival est ulcéré !

Maire de la commune et voisin de Neymar, Luc Wattelle dénonce l'attitude « d'individu irrespectueux » : « Ce n'était pas juste un fond sonore. C'était prodigieusement agaçant ». « Démuni » face à cette situation, l'élu envisage d'ailleurs d'aller plus loin : « On peut verbaliser mais que voulez-vous faire face à quelqu'un qui se fiche royalement de payer 135 euros d'amende vu ce qu'il gagne ? A un moment donné, on va transmettre un dossier au procureur pour trouble répété à l'ordre public ».

Si, durant les cinq premières années, Neymar Jr n'avait pas posé trop de problèmes du côté de Bougival, il semblerait désormais que la patience des locaux a pris fin. Surtout que le Brésilien se cache quand on veut lui parler assure Luc Wattelle : « Il est là depuis six ans et on n'a jamais vu le bout de son nez. C'est dommage, par exemple, de ne jamais l'avoir vu sur les terrains de foot de Bougival avec les jeunes ».