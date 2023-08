PSG : Neymar, la goutte de trop pour Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Des annonces divergentes arrivent pour Neymar. L'Equipe assure que le Brésilien a demandé à quitter le PSG cet été, Fabrizio Romano prétend que ce n'est pas vrai, en Espagne on pense qu'il peut revenir au FC Barcelone... Quel que soit l'avenir de l'attaquant, il s'agit d'une nouvelle bombe dans l'intersaison parisienne. Et selon le journaliste de RMC Florent Gautreau, sa détonation pourrait avoir des répercussions sur l'avenir de Luis Enrique...

"Est-ce que vraiment, il savait où il mettait les pieds ?"

"Est-ce que vraiment, il savait où il mettait les pieds ? Je pense que oui, parce qu'il n'est pas fou, mais il ne pouvait pas se douter de ce qui allait se passer successivement. Y a eu la tournée au Japon où on a dit à Mbappé de pas venir, Neymar qui veut partir alors qu'il ne voulait pas au départ... On sait que Luis Enrique est capable de possible. On ne l'entend pas beaucoup, voire pas du tout. Qu'il n'y ait pas les stars, je ne suis pas sûr que ça le dérange. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière ? Quelle équipe on met en place ? Il est sensé valider toutes les arrivées mais c'est Jorge Mendes qui gère toutes les arrivées. Il n'y a pas de profils de top catégorie. Je me dis que Luis Enrique savait que c'était un club particulier mais de là à avoir les affaires Mbappé et Neymar plus un recrutement inquiétant... Va-t-il être suffisamment patient ? Je pense que sa patience va avoir des limites."

