PSG : Neymar, la nouvelle qui fait trembler l’OM

Les supporters de l’OM peuvent commencer à trembler : les dernières nouvelles concernant Neymar sont plutôt rassurantes. Si sa blessure aux adducteurs était « avant tout une gêne », avait précisé Mauricio Pochettino lundi après-midi, ce dernier espérait un retour à la compétition de son attaquant très prochainement.

Dimanche, à Marseille ? D’après L’Équipe, ce n’est pas exclu. « Il est même tout à fait envisageable qu’il figure dans le groupe convoqué pour le déplacement en Provence », peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Dans l’absolu, en serrant les dents, Neymar aurait même pu jouer contre le RB Leipzig mardi en Ligue des champions (3-2) mais la gêne aurait pu se transformer en lésion sérieuse et l’indisponibilité s’étirer sur plusieurs semaines.

Hier, pendant que ses coéquipiers étaient au repos, le Brésilien de 29 ans s’est rendu au centre d’entraînement du PSG pour poursuivre son protocole de soins en attendant de reprendre la course, aujourd’hui ou demain. Il a été aperçu souriant, détendu... et de retour à son poids de forme. Ce qui, là non plus, n’est peut-être pas une très bonne nouvelle pour l’OM avant le Classique de dimanche (20h45).

Neymar (PSG) est prêt à retrouver son meilleur niveau

Gêné aux adducteurs à son retour de sélection, Neymar n'inspire pas d'inquiétude majeure au PSG. En interne, le staff paraît même confiant quant à un retour imminent à son meilleur niveau https://t.co/CYUQSz9t8t pic.twitter.com/6tGOSttCyJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 20, 2021